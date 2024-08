Bloqueo en la ruta al norte cumple tres días y pone en riesgo la FexpoYapacaní

A pocas horas del inicio de la FexpoYapacaní, los dirigentes que demandan la construcción de la carretera Faja Norte reafirmaron la continuidad del bloqueo, que este viernes cumple tres días. Los dirigentes aseguran que no habrá cuartos intermedios y demandan la presencia del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, o de algún representante de la Gobernación para resolver de inmediato el conflicto.



Raúl Soliz, dirigente del Comité Pro Camino Faja Norte, fue contundente al señalar que la protesta no se detendrá. “El bloqueo es indefinido, no hay cuarto intermedio, no hay nada. Si perdemos, perdemos todos”, afirmó.