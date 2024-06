Bloqueo en Yapacaní: Diputados convocan a sesión y se espera el pronunciamiento de los comunarios

Seis días de bloqueo

Sectores sociales del municipio de Yapacaní mantienen desde el viernes pasado el bloqueo en la ruta que une Santa Cruz con Cochabamba, exigiendo la construcción de un tramo interno de 30 kilómetros. La medida afecta a los transportistas de carga pesada, quienes exigen una pronta solución al conflicto.



Los movimientos sociales que sostienen el bloqueo aseguran que no levantarán la presión si no se cumplen sus demandas. La tarde del martes, cerraron las válvulas de los pozos gasíferos Yarará X1 y Yarará X2, lo que generó una respuesta inmediata de la estatal petrolera YPFB, que informó sobre las graves consecuencias económicas y productivas de esta acción.



La situación es crítica para los transportistas. "Sexto día de bloqueo y somos los perjudicados acá. La carga no llega a su destino", dijo un transportista varado, consultado por ATB.



El presidente del país, Luis Arce Catacora, calificó de intransigente esta postura y aseguró que desde el Gobierno se ha hecho todo lo posible para construir esta carretera. Lamentó el perjuicio generado por el bloqueo en Yapacaní y señaló que algunos legisladores se niegan a aprobar el crédito necesario para la construcción del tramo de 30 kilómetros.



Desde la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico, expresó su preocupación por el impacto negativo del bloqueo. Indicó que, el proyecto carretero que demandan los sectores movilizados es fundamental para el desarrollo del departamento, ya que contempla la construcción de 30 kilómetros de carretera con una inversión de 209 millones de bolivianos, financiados a través de un crédito de la CAF.