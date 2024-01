Bloqueos en Santa Cruz se mantienen pese a acuerdo para viabilizar las elecciones judiciales

Por su lado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó este martes que no hay motivos para seguir bloqueando las rutas. Sin embargo, aseguró que la Policía no caerá en las provocaciones de los bloqueadores, ya que, en su criterio, lo que buscan es “legitimar una medida política que solamente favorece a una persona”, haciendo referencia a Evo Morales.



“No hay motivos para seguir bloqueando, no hay motivos porque como hemos visto hay un acuerdo de todas las bancadas políticas en busca de generar una fecha para las elecciones del Órgano Judicial. Exhortamos al diálogo”, señaló Aguilera.



La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó anoche (lunes) conformar comisiones, que trabajen por tiempo y materia desde este martes, 30 de enero. Se conformarán comisiones bicamerales de seis miembros por cada fuerza política. El objetivo es trabajar en la elaboración de una ley, que garanticen las elecciones judiciales.



El diálogo se centró netamente en las elecciones judiciales, por lo que un probable desbloqueo de las rutas quedó en manos de los mismos bloqueadores.