Bloqueos llegan a las calles intermedias y la gente está más reacia a dejar circular

Sin embargo, desde el lunes, en distintos recorridos de periodistas de este medio se pudo observar que no solo las grandes avenidas concentran puntos de bloqueo, sino que en las calles intermedias aumentan cada vez más cortes de ruta, aunque no siempre con vecinos, pero sí con objetos o vehículos que dificultan el tránsito.

"Nosotros como plataforma desde un principio hemos estado indicando que la gente no se preste a jugar el juego del MAS, que no responda a confrontaciones para que no hayan más enfrentamientos y aprehensiones ilegales. También se pide que se deje pasar a la prensa, a las ambulancias y a los vehículos de reabastecimiento de alimentos porque este paro es totalmente pacífico y estamos controlando para que las personas que estén eufóricas no respondan a los hechos de violencia como pasó en el caso de la motocicleta", señaló Flores.