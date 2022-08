Bolivia no devuelve 12 camionetas robadas en Chile que ya fueron recuperadas, según abogado

El Estado boliviano aún no ha devuelto 12 camionetas robadas en Chile, las mismas que ya fueron recuperadas y están deteriorándose, según informó el abogado chileno Manuel Inzunza, que representa a las víctimas, a través de varias empresas aseguradoras.

Por este caso, se recuperó una vagoneta Mitsubishi que e staba en posesión del excomandante de Uyuni de Potosí, Raúl Cabezas Pantoja, quien fue detenido en la cárcel de Palmasola el 4 de mayo por 180 días. Sin embargo, no cumplió este lapso de tiempo, puesto que logró su libertad el 28 de julio.

“A través del consulado chileno presentamos toda la documentación de los vehículos de mis clientes y se hizo el peritaje de verificación con Diprove. Sin embargo, no tenemos respuestas desde mayo. Estamos hablando de 12 vehículos que fueron recuperados en Bolivia”, detalló el abogado Inzunza en una entrevista con el programa Que No Me Pierda.