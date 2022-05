Bolivia todavía no cuenta con reactivos para detectar la viruela del mono

Escucha esta nota aquí

Las muestras que se tomaron al primer paciente sospechoso de viruela del mono, fueron enviadas al Centro Nacional De Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y laboratorios en Argentina. Al primero, para descartar enfermedades endémicas de la región; y hacia el vecino país, para descartar o confirmar el cuadro clínico de viruela símica.

"Bolivia, ni Argentina, ni ningún sistema sanitario estaba preparado para esta enfermedad, porque no somos países endémicos. Los lugares donde, regularmente, se presentan casos positivos están en África. Hace más de 40 años, que se no sabía de este cuadro. Argentina ha tenido problema con los reactivos, ha desarrollado algunos para la viruela, pero no específicamente para la símica", aclaró Erwin Viruez, director del Sedes en Santa Cruz.

Fernando Pacheco, secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, remarcó que el posible segundo caso sospechoso de viruela símica se encuentran en la fase de investigación. De hecho, ya se le ha llenado la ficha epidemiológica, pero por responsabilidad no se pueden adelantar los resultados.​

Aclaró que el examen de algunas patologías endémicas han salido negativos, y se esperan los datos oficiales de Cenetrop.



Por ahora, los familiares se mantienen aislados y el equipo de Epidemiología del Sedes se encuentra pendiente a ellos, en conjunto con el personal de Cenetrop y del Ministerio de Salud para así actuar en conjunto de manera seria.

En cuanto al primer caso sospechoso, el paciente se encuentra estable, ya no ha presentado fiebre y sus lesiones evolucionan de manera favorable.

América Latina

Argentina y México confirmaron, hace unas horas, el contagio de viruela del mono en tres personas. Se trata de los primeros casos registrados en América latina de la enfermedad, que se ha detectado en más de 20 naciones.



Cabe destacar que la viruela del mono, causada por un poxvirus del género Orthopox se ha detectado desde hace décadas en regiones del centro y occidente de África.

"Actualmente se está produciendo un brote en numerosos países que normalmente no tienen casos. Se llama viruela del simio porque se detectó por primera vez en monos", dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).