Bolsas plásticas, ‘normalizadas’ en el paisaje de la capital cruceña

“Estamos generando 1.600 toneladas de residuos sólidos al día, y de eso, el 10% corresponde a distintos tipos de plásticos, botellas pet, etc. Parece una cantidad mínima, pero el plástico es voluminoso”, explicó Jorge Soto, responsable de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz).

Adicional a eso, según Soto, un 20% es otro tipo de plástico, el de la construcción, como cañerías, etc., “con un diseño para durar mucho más tiempo”, y otro 30% es plástico con características para uso de vehículos, electrónicos, o artículos de mayor duración. “Es que el plástico está en casi todos los productos”, admitió.

Según los datos de Emacruz, Bolivia genera anualmente entre 3.000 a 4.000 millones de bolsas plásticas. “Es desmedido el consumo acá, ya es un hábito de la pob lación el uso, el desafío es cambiar eso. Estas cifras dan un panorama de que es un problema grande que debe encararse, no solo a escala municipal, sino también departamental y nacional”, aceptó.

El experto en residuos del Municipio aseguró que a escala nacional no existe una ley de reducción de uso de bolsas plásticas. “ Entiendo que hace unos cinco años se hizo un proyecto de ley que no tuvo mucho éxito y que solo llegó a la Cámara de Diputados y quedó archivado. Tampoco existe una ley municipal, que sería un avance”, admitió.

Como Gobierno Municipal, Soto informó que -a través de Emacruz- constantemente hacen campañas referidas al manejo adecuado de residuos sólidos, y a no verter los residuos en la vía pública, “porque de ahí nace el tema de la dispersión de los plásticos en la ciudad”.

Asimismo, anunció para septiembre el lanzamiento de una campaña para la reducción en el consumo de bolsas plásticas, “todavía no puedo dar el nombre, pero ya estamos trabajando en la estrategia y la gráfica, con el objetivo de que se logre sensibilizar a la ciudadanía”, adelantó.

“Pensar que lograremos eliminar el consumo de las bolsas plásticas es complejo, además de requerir una política nacional, como profesional en este tema puedo decir que lamentablemente el plástico no desaparecerá por muchos años, no mientras exista petróleo”, se resignó.

Un ejemplo

Iniciativa fallida

Según el autor, Landívar, de esa ordenanza salieron varias experiencias piloto, “pero el alcalde no le dio pelota, como a otras normativas buenas, no prosperó. Basura cero para el año 2017, planteaba un trabajo progresivo de formación cultural, educación pública, incentivo a los privados para que se incorporen al reciclaje. Uno de los pilares era la separación en origen, que no se hizo, porque tiene que ver con educación”, recordó.