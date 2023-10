Bomberos, en alerta porque el calendario de incendios se ha modificado

“El 2024 será un año duro”, suspiró Benjamín Calle, comandante de los bomberos forestales de la Gobernación de Santa Cruz.



Hizo el augurio basado en los cambios que ha sufrido el calendario del fuego este año.



Según Calle, los incendios han iniciado más tarde, ya que en agosto se registraron los más fuertes, a pesar de que “normalmente junio era el inicio de la época crítica en el departamento”.



Concluyó que, al retrasarse las lluvias, el combustible es mayor. “Creemos que en noviembre y diciembre se estará sintiendo la sequía más dura, y que en octubre tendremos registros de altas temperaturas y fuertes vientos. Es posible que la temporada de incendios se prolongue hasta enero, o más aún”, alertó Calle.



Presupuestos reducidos



El jefe de los bomberos sacó a relucir algo de lo que “no se habla mucho”, como es el recorte presupuestario a gobernaciones y alcaldías, que siente que ya está afectando en la labor de mitigación y liquidación de los incendios.



“Normalmente, los gobiernos municipales gestionan combustible y alimentación para bomberos voluntarios, comunales y militares, pero ya son pocos los que tiene presupuesto. A veces en dos o tres incendios grandes se les acaban los recursos, y nosotros vamos con nuestros propios recursos porque entendemos la situación, más aún si el municipio es muy pequeño”, dijo.



Focos de calor e incendios



Según el informe del Sistema de Alerta Temprana (Satif) de la Gobernación, octubre arrancó con 308 focos de calor en Santa Cruz, la mayoría en Pailón, San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco.



En cuanto a los incendios, ayer se reportaron dos, uno en Oquiriuquia, una concesión forestal en el municipio de Concepción, y el otro en Cuevas, de ida a Samaipata.



A escala nacional, el viceministro de Defensa Social, Juan Carlos Calvimontes, aseguró que, en términos generales, hubo una disminución significativa no solamente de focos de calor, sino también de incendios en el país.



Informó que hasta el mes de septiembre, en años anteriores, los registros de focos de calor han sido críticos, pero valoró que este 2023 septiembre finalizara con un reporte de 68.033 focos, a diferencia de 2022, cuando se anotaron 151.879.



“Hay una reducción de 83.846 focos. Estamos hablando del 60% menos, y con relación a 2021, cuando se registraron 118.484 focos de calor, existe una disminución de 50.451 focos”, celebró.



Según Calvimontes, ayer Santa Cruz encabezó la lista de los focos, seguido de Beni, Tarija, y La Paz.



Hasta la mañana del pasado domingo, Calvimontes dijo que los reportes no mostraban fuego en Santa Cruz, pero sí en dos puntos del país, uno de estos, Beni.



Recalcó que San Ignacio Velasco no reportaba incendio desde hacía tiempo, y tampoco Roboré. También anunció que desde mañana se iniciarán patrullajes aéreos en toda la Chiquitania y en parte del Chaco cruceño.



Además, dijo que se ha ido reduciendo la superficie quemada, ya que este 2023 el daño fue de un millón de hectáreas, a diferencia de las gestiones pasadas, sobre todo de 2019, cuando hubo cinco millones de ha calcinadas.