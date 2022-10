Borda amenaza con desabastecer de combustible a Santa Cruz si persiste el paro

"Si no escuchan (los líderes cruceños), en estas 48 horas, el sector petrolero solo garantizará la provisión para el mercado de exportación y gas domiciliario, el resto, será desabastecido por completo", advirtió Borda.

El ejecutivo recordó que, hace cuatro días, comprometió el servicio regular en YPFB. "No somos enemigos del pueblo, garantizamos el funcionamiento de las plantas, refinerías, plantas de bombeo, oleoductos. Pero también se adelantó que si estas medidas seguían (el paro indefinido), este sector iba a tomar determinaciones más drásticas", subrayó Borda.

"Nosotros como cruceños también apoyamos el censo. Pero ellos no quieren la actividad censal, porque el gobernador fue el que saboteó la reunión como si fuera el patrón de Santa Cruz. Pedimos que haya madurez, conciencia. El trabajo, primeramente es técnico. El gobernador quiere cenar antes de almorzar", resaltó.



Para Borda, se deberían reunir no solo los técnicos de la comisión interinstitucional y del INE; sino también los de las organizaciones sociales. "Nuestros campesinos, indígenas, obreros, gremiales, también sabemos sumar y restar. Sabemos lo que significa un censo, cómo hay que trabajar en cartas orgánicas", aseguró.



Exigió su convocatoria de forma inmediata. "No somos enemigos de Santa Cruz, los enemigos son los que están bloqueando".