Borda amenaza con mandar a Cuéllar al tribunal de honor del MAS y este lo califica de ignorante

Esta mañana el ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, en un efusivo discurso con algunos 'carajazos' de por medio, respondió a las diversas acusaciones de nepotismo que realizó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar. Indicó que son los trabajadores los que lo van a fiscalizar y no parlamentarios “malagradecidos” que deberían estar haciendo leyes y anunció que impulsará la expulsión de Cuéllar del partido oficialista.

“Ningún parlamentario está en la facultad de poder fiscalizar a la dirigencia sindical carajo, estos parlamentarios que dicen que son nuestros, le están siendo funcional a la derecha, ¿Por qué no van a hacer un seguimiento allá?”, cuestionó Borda.

Además, señaló que se están dedicando a atacar a quienes votaron por ellos como si ellos fueran entenados. “Ellos que han recibido el voto de la mayoría, ahora están metiendo un puñal a los trabajadores, pero nos van a ver en las calles, porque nos van a respetar en las calles”, advirtió Borda.

Asimismo, atacó al diputado afirmando que impulsará su expulsión del MAS y pidió que entregue su curul ante el tribunal de honor del MAS.

“Aquí se está persiguiendo a la dirigencia sindical, estamos pidiendo que ese diputado sea sometido al tribunal de honor del instrumento político del MAS-IPSP, vamos a hacer llegar ese documento con la firma de todos los sectores al presidente del partido porque somos parte del proceso de cambio”, mencionó.

Por su parte, el diputado Rolando Cuéllar calificó a Borda de “ignorante”, debido a que él no puede ser sometido al tribunal de honor del MAS porque no es dirigente, sino autoridad nacional.

“El señor Rolando BAorda es un ignorante, esto lo está politizando, a mí no me preocupa lo que haga o deje de hacer, nosotros como diputados nacionales lo vamos a meter preso. No vamos a permitir chantajes o que se escude a nombre de la COD o del MAS. Yo no soy dirigente departamental, soy diputado nacional y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el único que me puede sancionar es el tribunal de ética de la Asamblea Legislativa. El estatuto del MAS solo cuestiona a los dirigentes y yo no soy dirigente”, explicó Cuéllar.

Reveló que en los próximos días los trabajadores harán una marcha en la cual solicitarán que Rolando Borda dé un paso al costado en la dirigencia de la Central Obrera Departamental.

“El día lunes habrá una marcha multitudinaria donde van a marchar los verdaderos trabajadores y van a pedir un congreso y van a sacar a Rolando Borda a patadas de la dirigencia porque él no representa a los trabajadores, es cuestión de días para que esté fuera”, señaló.

Por último, indicó que esta mañana entregó la demanda penal contra Borda ante la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, y daño económico al Estado.

“Mi obligación es fiscalizar y eso es lo que estamos haciendo, él va a tener que responder todo el nepotismo y daño económico que pesa sobre su espalda. Hemos presentado la demanda penal, hemos adjuntado la planilla que demuestra que trabajan todos sus familiares ahí, realmente es un sinvergüenza, no tiene sangre en la cara”, finalizó.





