Borraron 49 fotos y 11 videos de los celulares de los uniformados asesinados en Porongo, según los familiares

Ibáñez dijo que le llamó la atención de que solo encuentren escasas imágenes del día del crimen, porque el mecánico que auxilió a los uniformados cuando la patrulla se plató había manifestado que las víctimas le comentaron que “habían filmado todo para poder identificar” a quienes los agredieron, minutos antes de la ejecución.

Fue así que decidieron llevar los celulares a un perito particular y 10 meses después del hecho descubrieron que 49 fotos y 11 videos no estaban en el informe del Iitcup, porque habían sido borradas de la memorias internas y externas de los dispositivos.

El abogado aclaró que aún no han podido ver esas imágenes borradas porque los archivos están dañados, por lo que se debe realizar otro peritaje para intentar recuperar de manera completa esos archivos. Pero eso no es todo, pues Ibáñez señala que la Policía igual desdobló el celular del miembro del Gacip y eliminó sus archivos, pese a que en el informe de la pericia se señala que no se pudo revisarlo porque no tenían el patrón de desbloqueo.

“El Iitcup dice que no se realizó el desdoblamiento en el celular del voluntario Gacip porque no se tenía su contraseña, pero nosotros cuando los hicimos revisar nos dimos cuenta que sí fue revisado y eso nos hace atrever a decir que la Policía le puso la huella del hombre muerto para desbloquear el celular”, lamentó.

Ibáñez dice que los familiares de las víctimas ya no creen en las investigaciones de la Policía y señala que las pruebas del triple asesinado se están eliminado para encubrir a Misael Nallar Viveros, el principal acusado de este hecho, y a sus cómplices, entre los cuales también "estarían policías”.

“La misma declaración de los testigos protegidos dicen que vieron a personas vestidas con chalecos originales de la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) ir a ejecutar a los tres uniformados y esos uniformes fueron hallados en el taller de Nallar. Entonces, se está tratando de encubrir a los policías implicados y a Nallar”, cuestiona el jurista.

Además, señala que se robaron los pisos de tapiz de la vagoneta Toyota Rush usada por Nallar para ejecutar el asesinado, pese a que esta movilidad estaba en posesión de la Policía. Asimismo, dice que hasta la fecha no aparece la motocicleta que fue usada por Widen Nallar, hermano de Misael, para perpetrar este crimen.

Ibáñez dice que todas estas irregularidades favorecen directamente a Misael y a los demás imputados en este caso, puesto que se busca “desaparecer de manera maliciosa” las pruebas que existen.