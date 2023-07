Branko: "Alcalde, los problemas de Santa Cruz no se resuelven en Miami. Se resuelven en Santa Cruz"

A través de su cuenta de Twitter, el exministro y líder cívico Branko Marinkovic dejó un mensaje para Jhonny Fernández: “Alcalde, los problemas de Santa Cruz no se resuelven en Miami . Se resuelven en Santa Cruz. Es aquí donde falta empleo y oportunidades para los vecinos. Aquí donde falta seguridad. Aquí donde las obras que dejó Percy están abandonadas. Quédese, trabaje y defienda Santa Cruz”.

“(Su viaje) Hace entender que está de huida y no quiere someterse a la justicia, y eso puede provocar su detención preventiva en una audiencia cautelar, porque su viaje es por ‘motivos personales’ y no en representación de la Alcaldía (viaje no oficial)”, publicó en sus redes sociales.