Branko insiste en un revocatorio a Jhonny: “Santa Cruz no aguanta más el caos en el que se encuentra”

“Santa Cruz no aguanta más el caos en el que se encuentra . Veo una ciudad inmensa, pero extremadamente desordenada y eso va empeorando de gestión en gestión. Hay acusaciones de corrupción permanentes”, cuestionó Marinkovic en entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

El también exministro de Planificación del Desarrollo reconoció que el proceso para plantear el revocatorio será largo y requerirá la participación de diferentes actores, tanto plataformas ciudadanas como miembros de partidos políticos. Sin embargo, afirmó que “va en forma y en serio” , ya que considera que la población no puede tolerar más la ineficacia de la gestión actual.

“Será un camino duro, espinoso, no va a ser fácil, pero, tenemos tiempo y tenemos que dejar que la democracia decida si los cruceños quieren que Jhonny continúe como alcalde o no, esto no es un tema personal”, sostuvo.