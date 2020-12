Branko Marinkovic baja su candidatura y anuncia que apoyará a Angélica Sosa

Escucha esta nota aquí

En un escueto -pero claro y directo- mensaje en redes sociales, el empresario Branko Marinkovic anunció que no será candidato a la Alcaldía cruceña y convocó a "todos" (los frentes políticos) a trabajar por la unidad. No obstante, también expuso que apoyará la candidatura de Angélica Sosa, candidata a la silla municipal por Santa Cruz Para Todos (SPT)

El también exministro de Economía y exdirigente cívico señaló que su decisión de no ser candidato se da para no dispersar el voto, dejando entrever el llamado a la unidad de las agrupaciones y alianzas políticas.



"Todos tenemos que trabajar por la unidad. Por esto tomé la decisión de no ser candidato y no dispersar el voto. Necesitamos una nueva Santa Cruz y por eso apoyare la Candidatura de Angélica en la Alcaldía", refleja el mensaje que fue publicado en Twitter.

El anuncio de Marinkovic se da en un contexto en el que los frentes políticos se hallan en la recta final para definir sus listas de candidatos y entre los confirmados para pugnar por la Alcaldía se encuentran Angélica Sosa (SPT), Roberto Fernández (ASIP), Jhonny Fernández (UCS), Roly Aguilera (Demócratas), entre otros.

No obstante, la fecha límite para la inscripción de candidatos para las elecciones subnacionales es el 28 de diciembre, según el cronograma dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral



Todos tenemos que trabajar por la unidad. Por esto tome la decisión de no ser candidato y no dispersar el voto. Necesitamos una nueva Santa Cruz y por eso apoyare la Candidatura de Angelica en la Alcaldia.— Branko Marinkovic (@Branko_Goran) December 23, 2020