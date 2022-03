Brasargent se disculpa con Matamba y espera que desista de su demanda

Escucha esta nota aquí

Luego de que el músico Juan Carlos Chiorino, más conocido como Matamba, denunciara a Brasargent por un acto de discriminación, hecho público a través de sus redes sociales, los dueños del restaurante intentan acercarse al artista con el fin de que desista de la demanda. Ruthy Paniagua, propietaria del local, solicitó un encuentro con el también compositor buscando solucionar el asunto en persona para que desista del requerimiento que efectuó ayer ante la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado en la Ley 045, que sanciona el racismo y toda forma de discriminación.



“Hablé con Matamba y quedamos en encontrarnos para aclarar el asunto. Vamos a pedirle disculpas, porque no hay razón para mantener de esta forma una relación que siempre fue cordial, porque él es cliente antiguo de Brasargent”, señala Paniagua, que asegura que lo ocurrido fue producto de un malentendido.



“Él me conoce, es un chico alegre que nunca tuvo problemas con nosotros. Él sabe las normas del local, supongo que tuvo un mal día y, lamentablemente, se dio ese malentendido, pero ya lo vamos a aclarar”, añadió.



Según el relato del cantante, la noche del miércoles llegó al local ubicado en Patio Design Center para compartir una cena y celebrar el cumpleaños de dos hermanos; sin embargo, no pudo continuar debido a que los garzones le indicaron que no podía vestir una polera sin mangas. Luego, el jefe de personal se acercó para ofrecerle una camisa. “Me dijo que no podía estar con los hombros al descubierto, pero cuando le mostré que había personas a las que se le veían los hombros, me respondieron que ellas podían porque eran mujeres”, contó el músico de reggae.



Reacciones



El hecho desató comentarios de todo tipo en las redes sociales. Unos calificaban de racista y discriminadora a la gente del restaurante, mientras que otros señalaban que los espacios privados tienen sus normas y hay que cumplirlas.



Uno de los detalles que más se observó fue que Brasargent no advirtió al músico de alguna norma prohibitiva antes de ingresar. “Si hubiera algún código de vestimenta, todos deberían vestir igual, pero no fue así. Hubo discriminación nomás”, expresó Jhozef Flores en su cuenta de TikTok.



“Estoy de acuerdo con que haya hecho una denuncia, porque debe tratarse a todos de la misma manera. No porque la ley nos obligue, sino porque es un principio humano de convivencia”, publicó el músico Billy Castillo en su muro de Facebook.



El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también se refirió al tema desde sus redes sociales, donde mencionó que “conversará con el viceministro de Descolonización para que se tomen cartas en el asunto”.



Multa



Mientras la demanda de Matamba era recibida en la Fiscalía, funcionarios del Viceministerio de Defensa al Consumidor llegaban hasta Brasargent para imponer una multa al local de 10.000 UFVs (aproximadamente Bs 23.000). Los funcionarios indicaron que la empresa tiene un plazo de 10 días para pagar la sanción.



La propietaria indicó que, si les corresponde pagar, tendrán que sujetarse a la norma. “La ley es la ley, pero consideramos que no hemos cometido una falta. Son medidas de bioseguridad e higiene del restaurante, así como pedimos a la gente que use barbijo también le sugerimos que use una camisa con mangas y, si no la tiene, se la podemos proporcionar. No obligamos, es una sugerencia”, agregó Paniagua, que admitió que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues el año pasado también hubo un incidente en el local con un grupo de jóvenes que vestían ropa de gimnasio.



Por su parte, Matamba admitió que tuvo contacto con la dueña del rodizio de carnes y afirmó que no se hará problemas en aceptar las disculpas si esto sirve para sentar un precedente y que no vuelvan a ocurrir situaciones similares.



“Se debe aprovechar la oportunidad para que nunca más se hable en nuestra ciudad de algo como lo que me pasó. Y no se trata solo porque le ocurrió a Matamba. Son hechos que ya me trascendieron, son muchas las voces que hoy se sienten identificadas y me dicen ‘León, estás rugiendo por los que fuimos callados por el miedo’. Entonces, que esto sea para que el próximo plato que se sirva no tenga el ingrediente de la discriminación”, concluyó.



