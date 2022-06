Brigada Parlamentaria continuará en cuarto intermedio hasta la próxima semana, cuando deberá elegir a su nueva directiva

Escucha esta nota aquí

La séptima sesión ordinaria de la Brigada Parlamentaria Cruceña, en la que debía elegirse la nueva directiva no se reinstaló la tarde de este lunes, después del cuarto intermedio declarado al mediodía, en medio de agresiones verbales entre parlamentarios, que terminaron en agresiones físicas fuera del edificio.

José Carlos Gutiérrez, expresidente de la Brigada que está dirigendo la sesión como decano (el más antiguo), anunció que se coordinará entre jefes de bancada de las tres fuerzas: Creemos, Comunidad Ciudadana y Movimiento al Socialismo, para reinstalar la sesión la próxima semana. Su propuesta es que sea el próximo lunes, pues los parlamentarios deben cumplir con sus obligaciones en la sede de Gobierno durante esta semana.

“Lamentamos los hechos; pedimos disculpas, y son disculpas ajenas, porque a la hora de la verdad todos estamos comprometidos con Santa Cruz, pero es más que evidente que el MAS quiere sabotear la Brigada Parlamentaria, no quiere que tengamos una directiva y, por supuesto, el MAS odia a Santa Cruz”, manifestó Gutiérrez.

El diputado de Creemos expresó que "al MAS no le importa que la Brigada Parlamentaria funcione", porque es parte de la institucionalidad cruceña, así como de la coordinación con el Comité Cívico y con los empresarios privados, por lo que percibe que al partido de Gobierno “no le conviene” que trabaje.

“El MAS odia a Santa Cruz, los masistas odian a los cruceños y, por supuesto, los parlamentarios del MAS, que representan a Santa Cruz están en contra de sus intereses”, afirmó Gutiérrez.

Con respecto a la participación de Runy Callaú, indicó que el parlamentario debe acreditar su habilitación adecuadamente, para lo que deberá presentar su alta médica, puesto que está con baja médica desde hace más de un año y medio. Además, indicó que deberá sesionar no solo en Santa Cruz, sino también en la Asamblea Legislativa en La Paz.

“De manera sorpresiva aparece en la Brigada Parlamentaria, no acredita su habilitación y también había llegado tarde. Cuando uno llega a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, cuando quiere y ya han pasado lista, sencillamente no se puede estar. Y no vas a ser parte de una asamblea en la que ya la lista pasó; es lo que ha sucedido”, explicó.

A su juicio, la presencia de Callaú, a quien identificó como disidente, responde a la necesidad de desempatar la votación, dado que la cantidad de votos de Creemos y Comunidad Ciudadana, frente a la del MAS y los parlamentarios disidentes es casi la misma. Y confirmó que ese fue el argumento para pedir el voto nominal.

“¿Por qué nos vamos a esconder de Santa Cruz?, ¿por qué vamos a esconder nuestra decisión si estamos haciéndolo para elegir un presidente de Brigada Parlamentaria? (…) Que todo el mundo sepa y conozca por quién vamos a votar, y vamos a votar de frente. El MAS quiere hacerlo a escondidas, quiere hacerlo a espaldas… utilizando a disidentes que van a estar a favor del Movimiento Al Socialismo, ¿para que el Movimiento al Socialismo sea el que maneje la Brigada Parlamentaria? ¡No!, ¡no lo vamos a permitir!”, expresó.

Del mismo modo se refirió a la UCS -aliado de Creemos en las pasadas elecciones nacionales, con quien han roto relaciones- e indicó que se presta a ayudar al MAS en su afán de hacerse con la Brigada Parlamentaria cruceña.





Lea también Santa Cruz La llegada de Runny Callaú a la Brigada Parlamentaria Cruceña genera molestia en la oposición y obliga a declarar cuarto intermedio (VEA LOS VIDEOS) Parlamentarios de su propio partido no le permiten participar de las votaciones y lo acusan de “querer dañar a Santa Cruz”. Hubo enfrentamientos verbales y físico entre oficialistas y opositores

​