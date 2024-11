“Brillan a costa de nuestro trabajo y no pagan”, artistas protestan contra la Alcaldía por deuda de medio millón de bolivianos

“Es humillante el trato que recibimos”

Emi Chávez, presidenta de Asadcruz, calificó como humillante el trato recibido. “Invertimos nuestros propios recursos, porque la Alcaldía no adelanta pagos. Ahora estamos endeudados y no podemos planificar nuestras actividades pendientes para este año”, afirmó.



Entre los proyectos afectados destacan el Calvario de la Pasión de Cristo, el Festival de Teatro Infantil Butucún, el Día Mundial del Teatro y las Estatuas Vivientes de la Larga Noche de Museos. Todos estos eventos ya fueron ejecutados, pero hasta la fecha no han recibido los fondos comprometidos.



“Nuestros proyectos no son esporádicos, son anuales, y esta deuda nos impide continuar. Además, hemos tenido que recurrir a préstamos para financiar nuestras actividades. Nos deben más de 500.000 bolivianos y ya no sabemos qué hacer. Brillan a costa de nuestro trabajo y no pagan”, señaló Chávez.