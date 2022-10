Buena Vista reavivó el orgullo cruceño en el Día de la Tradición

La representante del comité cívico, Adela Ortiz, en un emotivo discurso lamentó la falta de apoyo por parte del alcalde para la realización de esta actividad y agradeció a empresas, instituciones y personas particulares que apoyaron económicamente para la realización del buri camba.







Bellezas de Buena Vista/Foto: Soledad Prado

"Me tocó ir puerta por puerta para poder organizar está actividad y no terminaré de agradecer a todas aquellas personas que pusieron su granito de arena para que nuestras tradiciones no se mueran", expresó con lágrimas en los ojos la líder cívica.