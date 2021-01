Burocracia perjudica la contratación de personal para las terapias intensivas en hospitales

Escucha esta nota aquí

Por Silvana Vincenti

Las disonancias entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Santa Cruz son cada vez más evidentes en pleno rebrote del coronavirus.

"Cada día que pasa estamos más cerca de que salgan noticias de gente que fallece en la puerta de un hospital", dijo Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, en su exposición ante el último Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) ampliado.

Durante toda la semana, las autoridades cruceñas insistieron con que la saturación de los hospitales públicos de tercer nivel, específicamente de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), está entre el 98 y 100%. Sin embargo, funciona menos del 30% de las camas disponibles, debido a que no hay equipo contratado de forma proporcional a la oferta de camas.

Sobre este tema, y en entrevista con EL DEBER Radio. el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo que antes de finalizar el año 2020, en una de las últimas acciones de la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley Financial.

"En la primera disposición final, esta ley permite disponer de los remanentes del Sistema Único de Salud (SUS) que no fueron utilizados. Recordemos que más de siete meses no les pagó el anterior Gobierno a los hospitales. Nosotros pagamos en noviembre y en diciembre, y tras un promedio de ejecución de 70%, les quedaron remanentes no ejecutados, aseveró.

De acuerdo a Terrazas, esos remanentes que deberían volver al Tesoro General de la Nación (TGN), gracias a la Ley Financial pueden ser asumidos por las gobernaciones como recursos propios, para hacer las contrataciones.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Marcelo Ríos hoy dijo que el Gobierno nacional no puede decirles que usen esos recursos, cuando los recursos humanos son competencia exclusiva de la instancia nacional.

"El Gobierno debe 10.400 ítems a Santa Cruz y ahora en pandemia nos piden que hagamos las contrataciones, cuando nos hemos encargado solitos de los hospitales de tercer nivel. Lo mismo es la demanda para las 15 provincias, no pueden olvidarse de los 56 municipios del departamento. Los alcaldes tienen que contratar a su propio personal, dónde queda el apoyo del Gobierno para recursos nuevos, para enfrentar esta pandemia", cuestionó Ríos.

Sobre el uso de los recursos del SUS, Ríos respondió que los hospitales siguieron funcionando todos los días, atendiendo pacientes, y que el Gobierno tiene la obligación de ejecutar cuatro desembolsos al año.

"El anterior Gobierno de transición ejecutó los dos primeros desembolsos del SUS, este Gobierno hizo un solo depósito, en diciembre, a cuenta de todo el semestre, y lo hace días antes de lo que ya no se puede ejecutar por los tiempos administrativos", lamentó Ríos.

Según el titular del Sedes, los hospitales necesitan recursos para su mantenimiento, compra de insumos y medicamentos y para reponer lo que se gastó para el SUS durante todo el semestre anterior.

"No pueden exigirnos el uso de recursos SUS para usarlos en Covid-19, necesitamos recursos adicionales para enfrentar el rebrote, no que nos pidan que usemos los recursos que son para lo que la población ya utilizó; los hospitales tienen deudas", argumentó.

El viceministro lamentó que Santa Cruz no se maneje en el

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), un sistema que permite al Estado ver las cuentas de los hospitales. "Lastimosamente no sabemos cuánto ha ejecutado Santa Cruz. Hay que ser responsables con los recursos de todos los bolivianos, no es responsable seguir desembolsando si no nos dicen cuánto gastaron, y ojo que no es auditoría", aseveró Terrazas.

Ríos dijo que la Contraloría ha estado todos los días encima de los hospitales de la Gobernación durante la pandemia, "y sigue estando. Pedimos los recursos adicionales, tenemos camas de UTI vacías, sin usar y con equipos listos para los pacientes pero no podemos habilitarlas por falta de personal", manifestó.

Los domos del hospital Japonés, según Terrazas, pueden ser asumidos directamente por la Gobernación de Santa Cruz. El domo 1, con capacidad para 30 camas, solo tiene ocho funcionando, mientras que el domo 2 no ha funcionado nunca, a pesar de contar con el equipamiento, precisamente por falta de personal.

El Sedes Santa Cruz tiene la intención de dar uso al domo 2. "Será para Unidad de Cuidados Intermedios y pacientes poli patológicos con Covid-19, es decir que hubieran sufrido accidentes, traumatismos, cirugías de apéndice, vesícula, etc.", adelantó Ríos.

Montero

El viceministro dio una buena noticia, dijo que el hospital Oscar Urenda, de Montero, el único de tercer nivel en las restantes provincias del departamento, tendrá continuidad en la atención UTI desde este lunes 4 de enero. Sin embargo, el Sedes hizo una solicitud a la instancia nacional.

"Es importante que se vayan cortando muchos trámites burocráticos que no corresponden en época de emergencia. Necesitamos la transferencia del hospital de Montero o, en el peor de los casos, que nos autoricen nuevamente, como hizo el anterior Gobierno, para que podamos utilizar las áreas UTI y de atención general", sostuvo Ríos.

De acuerdo a los cálculos del Sedes, solo para hacer funcionar las áreas claves del hospital Óscar Urenda, se necesitarían 200 personas del sector salud, mientras que para que funcione en su totalidad, demandaría entre 500 y 600 funcionarios.

