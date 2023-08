"Buscamos seguridad jurídica para llegar a la banca", dice Mario Guerrero, dirigente de los transportistas

El lunes y el martes, los transportistas cercaron durante media jornada las instalaciones de la Quinta municipal. Esto en contra de la aplicación de la Ley Municipal 1216 de Movilidad Urbana, que busca reordenar el tránsito vehicular en la ciudad.



Para el transportista, el pueblo cruceño exige cambios debido al caos vehicular que afecta a todos los habitantes en la ciudad. "Esta situación no ha disminuido ni siquiera en los dos años de gestión del alcalde (Jhonny Fernández) y se debe a (que circulan en la ciudad) todo tipo de transporte. Por eso pedimos a un ingeniero vial un plan para ordenar la ciudad, pero las autoridades no lo hacen".



Guerrero confesó que ellos cuentan con un sistema que implementaron y que necesitan mejorar "porque no somos expertos. El servicio que prestamos lo calificamos con un cinco, porque hay que mejorar las avenidas, las señalizaciones y nosotros tenemos que mejorar los buses, las frecuencias".



Es por ello que, según el dirigente, "el sistema hay que mejorarlo, pero para eso hay que darle espacio a una ingeniería vial, acorde a las necesidades de los vecinos, considerando a dónde se trasladan, cuál es el centro de abastecimiento al que más llegan, el centro educativo, el de salud, el de entretenimiento".



En palabras del dirigente, hay una molestia por el caos vehicular, porque las autoridades no tienen un plan de reordenamiento. "Hablar de transporte es complejo, porque debe ir acompañado de paradas, de avenidas en buen estado, de señalización. Es un pedido que hacemos hace años, que den paso a los técnicos".