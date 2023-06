Buscan a adolescente desaparecida en el Cordón Ecológico

Escoltando a 'Boyka', la Policía realizó un operativo en la zona del Cordón Ecológico al finalizar la tarde de este jueves, en busca de la adolescente de 16 años, Lineth Chama, reportada como desaparecida desde el pasado 9 de mayo.



El operativo de rastrillaje en la zona donde presuntamente se encontraría la adolescente, concluyó sin resultados; sin embargo, la Policía anunció que la búsqueda continuará.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gustavo Astilla, indicó que, en coordinación con varias unidades de la Policía se realizó el operativo, esta vez con la presencia de uno de los detenidos en el caso.



"Continuamos realizando el rastrillaje en busca de Lineth Chama, en esta oportunidad no se la ha encontrado, pero seguiremos trabajando", dijo.



Lineth no fue encontrada, pese a varios operativos, en tanto cuatro personas ya fueron enviadas a la carde Palmasola, el último fue 'Boyka', sujeto que participó de la supuesta 'fiesta' en la que compartieron con bebidas y sustancias controladas junto a la adolescencia



Según información colectada por la Fiscalía de Trata y Tráfico de Personas y la Policía, el grupo de personas en situación de calle y drogodependientes, luego de compartir con Lineth, presuntamente la abusaron sexualmente y la victimaron, en tanto las autoridades informaron que esta situación no se confirmará hasta hallar a la adolescente.