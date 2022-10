Buscan a conductor de Teryx que atropelló a una ciclista en Porongo y se dio a la fuga

Según el relato de la víctima, el domingo fue a desayunar a Porongo mientras practicaba ciclismo. Cuando paseaba por la plaza de este municipio notó que un ‘Teryx’ de color gris circulaba a alta velocidad. Horas más tarde, este mismo vehículo deportivo la arrolló cuando volvía a la ciudad y no se detuvo a auxiliarla, dejándola herida a un lado de la carretera.

“Pido justicia, no quede impune, no puede ser que pase esta persona, me arrolle y quede como si nada hubiera pasado, que aparezca, que dé la cara y se haga cargo de los gastos clínicos”, pidió la víctima en contacto con los medios de comunicación.