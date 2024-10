Buscan a un adulto mayor reportado como desaparecido hace 14 días en una comunidad de Concepción

León Orellana Medina, de 79 años de edad está desaparecido desde hace 14 días y no hay rastros de su paradero. Se lo vio por última vez el primero de octubre.



El hombre, que es originario de Cochabamba, vivía solo en la comunidad Cerro Azul de Concepción y se dedicaba a la agricultura y la ganadería en pequeña escala.



“Es como si se lo haya tragado la tierra. Nadie lo ha visto. Lo buscamos una semana por todo lado y no hay ninguna señal”, afirmó Emiliano Orellana, uno de sus seis hijos.



Emiliano cuenta que por esos días estaban trabajando por la zona los bomberos forestales y tampoco lo vieron.



“Es raro. El primero de octubre lo vieron en la comunidad y al día siguiente ya no había. El único que estaba era el perro que era inseparable de él”, explicó.



León Orellana Medina tiene seis hijos, cuatro varones y dos mujeres, que viven en San Julián y Yapacaní, la mayoría profesionales, pero según indica Emiliano él insistía en trabajar en el campo pese a su avanzada edad.



El caso es de conocimiento de la Policía y Fiscalía de Concepción. Por el momento hay un aprehendido, en calidad de sospechoso. Es un hombre que trabajaba para León cortando madera.



La fiscalía secuestró el teléfono del acusado y se espera que se realice el desdoblamiento de las llamadas para ver si encuentran alguna información que ayude a dar alguna pista.



Por el momento, no hay ningún indicio. Sin embargo, los hijos creen que al verlo solo, pudo haber sido secuestrado o victimado para apoderarse de sus bienes.



Emiliano dice que los hijos no descansarán hasta encontrarlo y piden ayuda de la gente dando algún dato o información sobre su paradero llamando al número 73784832.