“Buscan amedrentarnos”, dice el dirigente de los que protestan en la Gobernación tras denuncia en su contra

Fernando Vásquez, en contacto telefónico con EL DEBER, dice que aún no ha sido notificado, pero que tampoco le preocupa. "Imagino que me van a notificar formalmente. Pero nosotros, como vigilia, no hemos realizado ningún daño a la propiedad pública; es más, hemos sido agredidos físicamente. Lo único que buscan es amedrentarnos con un proceso que saben que no va a funcionar", afirmó el dirigente.