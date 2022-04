Buscan la suspensión del asambleísta del pueblo guarayo por no apoyar al MAS

Escucha esta nota aquí

En una resolución dirigida al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) presentó una serie de argumentos con los que busca la revocatoria para el asambleísta del pueblo indígena guarayo, Roberto Urañavi Aramenaro.

¿El motivo? Cirila Tapendaba, presidenta de la Copnag, indicó que se tomó tal determinación a través de una asamblea consultiva conformada por los siete pueblos guarayos, después de que Urañavi incumpliera un acuerdo de apoyo al partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dicho apoyo tenía que darse en la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, donde fue ratificada la figura de Zvonko Matkovic Ribera como presidente del ente legislativo departamental.

En este sentido, en el documento se solicita al TDE habilitar a la suplente de Urañavi, Eugenia Poñe.

Sobre su suspensión, el asambleísta indicó que tal determinación carece de legalidad debido a que en la referida asamblea consultiva no existió el quórum reglamentario. Mencionó que él continúa siendo asambleísta mientras el TED no se pronuncie.



Al asumir como asambleísta, en 2021, Urañavi manifestó: "Ni con Creemos ni con el Movimiento Al Socialismo (MAS)". El representante del pueblo guarayo fue claro al señalar que los pueblos indígenas no tienen dueño y que no se cederán al sometimiento político al que se quiso introducirlos en la elección de directivas.

En ese entonces, Urañavi denunció que fue presionado para firmar el Pacto de Unidad del departamento, en el que estaban incluidos los indígenas y el MAS, pero el asambleísta sostuvo que no cedió, puesto que todo se somete a consulta con los mandos de cada pueblo indígena y eso debe respetarse.

"La decisión de cada pueblo y comunidad se tiene que respetar, a mi me presionaron para firmar un pacto de unidad y no se debe firmar nada a escondidas, ni entre cuatro paredes sin socializar con nuestra comunidad. Es a ellos a quienes me debo y tengo que ir de frente", expresó el asambleísta en dicha ocasión.

Situación similar es la que actualmente atraviesa la asambleísta del pueblo ayoreo, Giliana Etacora, quien fue revocada de su cargo -aunque todavía cumple funciones en la ALD- por injerencia del masismo, según su propia denuncia.

"Cumplieron la amenaza de que si no apoyaba al MAS me iban a revocar. Dicen que los asambleístas indígenas se aliaron con Creemos. Comenzaron con mi persona, pero hay cuatro que van a ser revocados", señaló Etacore.

De acuerdo con sus declaraciones, la medida empezó después de que la propia asambleísta diera el visto bueno para que Zvonko Matkovic esté a la cabeza de la Asamblea Legislativa, al igual que el resto de asambleístas indígenas, exceptuando a la representación chiquitana.

