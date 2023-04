Buscan que 35.000 vacunas lleguen a niños de Santa Cruz

Uno de cada cuatro niños y niñas de América Latina y el Caribe no ha recibido las vacunas que le protegen de enfermedades peligrosas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que, del 22 al 29 de abril, celebra la Semana de Vacunación en las Américas, en su versión vigésima primera, además de la 12ª Semana Mundial de Inmunización. El llamado a la acción para este 2023 es: Ponte al día. Cada vacuna cuenta.



En su informe Estado Mundial de la Infancia 2023, Unicef señala que, en el mundo, uno de cada cinco niños nunca ha sido vacunado o no ha recibido todas las vacunas que necesita; es decir que no se ha beneficiado de la inmunización sistemática total o parcial. Además, indica que esos niveles no se habían visto desde 2008.



Las Naciones Unidas, a través de sus organismos, como la OPS y Unicef, señalan que la pandemia por covid-19 es una de las causas de la reducción de la tasa de vacunación. Unicef sostiene que, en mayo de 2020, “hubo que cancelar o aplazar más de la mitad de todas las campañas de vacunación en 57 país, lo que conllevó la pérdida de 796 millones de dosis de vacunas”.



Situación en el país



En Bolivia también ha ocurrido algo similar, por lo que este año se desplegaron 5.038 brigadas de vacunación para realizar visitas domiciliarias en pos de aquellos niños que no estén inmunizados.



La actividad se realiza del 18 de abril al 17 de mayo. En esta tarea participan el Ministerio de Salud, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y los municipios. Además, existe el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OPS y Unicef.



OPS Bolivia señala que, en el país, las coberturas de vacunación para prevenir -sobre todo- sarampión, rubéola y paperas (SRP) son las más bajas. Para promover la vacunación 5.038 brigadas se desplazarán en los nueve departamentos. De éstas, 1.473 recorrerán las ciudades capitales; 219, municipios indígenas, y 3.346, serán brigadas para certificación.



Ferias de salud y visitas a los colegios son algunas de las actividades que las autoridades sanitarias de los diferentes municipios y departamentos vienen desarrollando para ampliar la cobertura de vacunación en el país. El Ministerio de Salud promueve la administración de vacunas y recuerda a la población que estas están “científicamente probadas, certificadas internacionalmente; son seguras y confiables”.



Debido al incremento de las infecciones respiratorias agudas, el Ministerio no solo recomendó la práctica de medidas de bioseguridad, sino que insistió en la necesidad de vacunación para prevenir la influenza. Anunció que dispuso de 2 millones de dosis, que repartió a los nueve departamentos, a través de los Sedes.



Y, a propósito de los Sedes, estos tendrán una reunión nacional, con el Ministerio de Salud, para evaluar los alcances de la inmunización en el país. La cita es este jueves en la sede de Gobierno.







Santa Cruz: Vacuna contra la tosferina



Hasta el 17 de mayo, en Santa Cruz apuntan a inmunizar 35.000 niños de dos a cinco años de edad con 14 vacunas, que previenen 23 enfermedades. Un felino llamado Mune es el personaje que atrae a los niños a los puntos de vacunación.



Boris Chang, responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), señaló que ponen especial atención en las vacunas SRP y contra la poliomielitis, a las que calificó como enfermedades de mayor riesgo. Además, señaló que, en todo el departamento, 816 brigadas realizarán la inmunización.



Por otro lado, recordó que la vacuna para prevenir la influenza ya está disponible y que, en esta semana, será distribuida a todos los centros de salud. Animó a los padres de niños menores de dos años a inmunizarlos con esta dosis que es trivalente, puesto que protege contra AH1N1, AH3N2 e influenza B. También deben vacunarse personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades de base, y embarazadas, todas ellas consignadas en el grupo de riesgo.



Al respecto, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, manifestó que existen 105.650 dosis pediátricas y 396.210 dosis para adultos de la vacuna contra la influenza, las que, junto a los biológicos para prevenir otras enfermedades están disponibles en 358 puntos de vacuna en el departamento.



Hurtado hizo hincapié en la necesidad de inmunizar a los niños contra la tosferina o coqueluche que, en la última semana, ha triplicado el número de casos. Sobre el covid-19 indicó que hubo un repunte de casos y también recomendó completar el esquema de vacunación.







Meta: 70 por ciento de niños en el municipio



En Santa Cruz de la Sierra 900 personas recorren los diferentes Distritos Municipales (DM) para inmunizar a los pequeños que no cuentan con las vacunas que les corresponden según su edad. “convierte a tu hijo en superhéroe” es la campaña que usan para animar a los pequeños a vacunarse.



Adriana Amelunge, secretaria municipal de Salud, indicó que no solo van casa por casa, sino que acuden a colegios, subalcaldías y coliseos para alcanzar la meta del 70% de niños vacunados. Hasta el martes, registran 57.658 vacunas aplicadas en todos los rangos etarios. Amelunge manifestó que solo en las unidades educativas administraron 2.841 vacunas.



Más de 300 brigadistas visitaron la Villa Primero de Mayo (DM 7), el Plan 3.000 (DM 8) y la zona sur dentro del Distrito 9.