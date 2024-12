"Busquemos actuar con libertad y responsabilidad", pide la Iglesia en este domingo de elecciones judiciales

Durante su homilía dominical, el monseñor Sergio Gualberti destacó la importancia de reflexionar sobre la justicia y la responsabilidad en el marco de las elecciones judiciales que se desarrollan este domingo en Bolivia.



“Con estos sentimientos hoy pensemos también en el deber de expresar nuestra voluntad acerca de las autoridades del poder judicial. Busquemos actuar con libertad y responsabilidad”, expresó Gualberti, al recordar el papel crucial que tiene cada ciudadano en este proceso.



El prelado también reflexionó sobre el mensaje de Juan el Bautista, que en su tiempo invitó a los publicanos y soldados a la conversión. “A los publicanos les pide que cobren el arancel establecido y que no sean corruptos ni codiciosos. Esto vale para muchos en nuestro país también”, señaló.



“A los soldados les pide que no se valgan del poder de los instrumentos de muerte que tienen en sus manos y que no abusen de su posición para extorsionar y someter a la gente”, agregó, resaltando que estas enseñanzas siguen vigentes.