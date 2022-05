Byron Serrano: "A los que sufren, por la razón que sea, solo les digo que se amen. Por algo están aquí"

Escucha esta nota aquí

Tiene 19 años, hace dos que se vino a la capital cruceña desde su natal Camiri, para estudiar Medicina en la Uagrm, está en segundo año. También juega básquet, fútbol, futsal, voley, va al gimnasio, disfruta cocinar, le sobran retos y le faltan excusas. Vive solo, ama su independencia.

Byron Miguel Serrano nació con el brazo derecho incompleto. Dice que por un mal tratamiento a su mamá durante la gestación. "Me falta una mano, me manejo solo con una, pero hago casi todo con normalidad", asegura.

Nunca le afectó la falta de ese miembro superior, y tampoco tuvo ni tiene problemas de baja autoestima, o de bullying. "Me siento como uno más del resto. Estudié en un colegio privado, católico, donde nunca sufrí algún tipo de percances", comparte.



No le ha tocado pasar por crisis existenciales. "Gracias a Dios, en esto influyeron bastante mis padres y mi abuelita, me enseñaron que nunca debía sentirme menos. Todo eso se me grabó por el amor que recibí de ellos", dice.

Precisamente, fue su abuelita quien lo empujó a las canchas de básquet, deporte que practica desde los ocho años. Le gustaba esa disciplina física, se iba a mirar los partidos y su abuelita lo animó a entrenar. "No existen los límites para mí, me concentro más en los objetivos. Las cosas suceden cuando hay ganas de salir adelante, también de la actitud y la autoestima", afirma.

En Camiri siempre fue líder, capitán de su equipo de básquet. En Santa Cruz de la Sierra es uno más de los jugadores del Club Orcas, su nuevo equipo, con este juega en la división primera de honor. "Gracias a Dios todos me tratan muy bien", celebra.

En cuanto a las chicas, tampoco se ha sentido discriminado, más bien se jacta de que le dicen que es "un aguilillo".



Todavía no sabe qué especialidad quiere seguir en su carrera profesional, pero por el momento, sus palabras de por sí ya son medicina. "A los que sufren, por la razón que sea, a veces teniéndolo todo, solo les digo que se amen como son, por algo están en esta vida, y siempre confíen en Dios", dice.

