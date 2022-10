Cabildo del MAS es calificado por cívicos como asamblea de masistas; Camacho advierte acarreo de gente para que se quede y cause violencia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que con el "acarreo de gente de otros departamentos el MAS quiere desvirtuar la lucha cruceña. Es sencillo, aquí hay que cambiar la fecha del censo (a 2023), no hay complicación”, manifestó.

Por otro lado, se refirió al presidente Luis Arce como soberbio y arrogante, pues no “quiere adelantar el censo un año”; le recordó que el pedido no es de una sola persona, sino de más de 1,5 millones de personas, de un cabildo multitudinario.

“Están trayendo masistas de otros departamentos para hacer un mitin, y después del mitin quedarse para generar violencia . Aquí si hay violencia, no es del cruceño, la responsabilidad es del presidente y los ministros, que solo vienen a generar confrontación a este departamento”, expresó Camacho.

“El MAS entiende que no tiene la fuerza ni la militancia para llevar adelante su cabildo en Santa Cruz, y está recurriendo a las instituciones del Estado, no solo de La Paz, para mostrar que tienen algo de cuerpo”, indicó Bazán, a tiempo de anunciar que su bancada fiscalizará que en las dependencias públicas, no estén trabajando 'a media fuerza' (por la ausencia de funcionarios).