Caduca licencia ambiental en ANMI San Matías, pero sugieren no cantar victoria

En una comunicación del 4 de julio, dirigida a Ricardo David Miranda Hernández, representante legal de la Empresa Minera Mincruz SRL, el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA) le da a conocer la caducidad de la licencia ambiental 071201/02/DIA/N6158/15.

La determinación fue tomada luego de revisar antecedentes en el Sistema Nacional de Información, que verificó que la empresa no remitió los informes de monitoreo ambiental, "por lo cual no existe evidencia de la ejecución de las actividades mineras, ni de trámites administrativos para la actualización de la licencia ambiental".

Según José Luis Zabala Paniagua, ex asesor legal en ANMI San Matías, de 2016 a 2019, con esta decisión, Mincruz no puede renovar ya la licencia, tiene que presentar nueva ficha ambiental, un nuevo instrumento para su aprobación. Dijo que la caducidad es en relación al tiempo, ya que Mincruz tenía un tiempo determinado para ejecutar su actividad y no lo hizo.

El ex funcionario de ANMI San Matías explicó que Mincruz no puede renovar ya la licencia, sino que más bien tendría que presentar una nueva ficha ambiental, un nuevo instrumento para su aprobación. "Mincruz viene desde el año 2016 insistiendo con el tema de San Matías, justo cuando yo ingresé al ANMI, y fuimos nosotros, con el ex director del área, Marcel Salvatierra, los primeros que emitimos un informe negativo para el ingreso de esa empresa", recordó.



Zabala dijo que a inicios de 2018 nuevamente Mincruz se comprometió a operar y que tampoco ingresó al área a realizar actividad minera alguna.

Sin embargo, según otro asesor jurídico ambiental que pidió no dar su nombre por trabajar en el aparato público, advirtió que Mincruz podría presentar un recurso de impugnación a un acto definitivo, aunque se trate de una carta. "Esta carta no es la última determinación administrativa, habrá que esperar la respuesta de Mincruz, me extrañaría que no presente alguna impugnación", dijo.

También observó que la decisión fuera comunicada a través de carta y no de resolución administrativa, pero reconoció que tiene igual valor legal. "Es una determinación sacada de los pelos porque en todo caso lo correcto sería sacar una resolución administrativa, pero el Ministerio hizo una simple carta, que si bien tiene el mismo valor, es impugnable", dijo.

En caso de solicitar una nueva ficha ambiental, como sugirió Zabala, según el otro asesor jurídico, sería como empezar de cero, pero además, previamente tendría que hacerse el análisis técnico del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). En todo caso, dice el experto legal, lo más lógico, en el caso de una empresa de la magnitud de Mincruz, sería presentar el recurso de impugnación. Sin embargo, cuestionó que Mincruz pueda ser sorprendida con la caducidad, y más bien se abrió a la posibilidad de que la empresa minera hubiera llegado a otro acuerdo, de explotar en otra área.

"Sin lugar a dudas, la caducidad de la licencia es una buena noticia, pero todavía no hay que alegrarse, al final todo es político, Mincruz estaba siendo observada por muchas personas, por eso creo que se trata de una salida política, de mostrar que se anula por un lado, pero se otorga otra cosa en otro lado", insistió.

