Calvo aconseja al Gobierno no abusar de la paciencia de Santa Cruz y afirma que el paro continúa hasta que se fije el censo en 2023

El cívico aconsejó al Gobierno no abusar de la paciencia de los cruceños, ya que “la furia del pueblo cruceño se puede ver en las calles” si no hay una solución pronta al conflicto que ya lleva siete días y si continúan los amedrentamientos al departamento.

“Nosotros hemos cumplido. Esta vez, el Gobierno no puede decir que Santa Cruz no estuvo presente o que no tiene propuesta. Lo que tiene que hacer es escuchar la propuesta y pensar en los bolivianos y no en lo que dirá un partido político”, remarcó Calvo.