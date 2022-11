Calvo: "Antes del diálogo, tiene que haber cese de hostilidades de la Policía"

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, confirmó que no acudirán al diálogo con el Gobierno nacional , hasta que cese la represión y gasificación policial en el municipio de La Guardia.

“Antes de iniciar cualquier mesa de diálogo tienen que acabar las hostilidades y represión policial, y la represión de otras personas que han venido de otros departamentos a querer amedrentar y avasallar al pueblo cruceño. Eso es lo principal, en eso tiene que pensar el Gobierno, en que uno no se puede sentar en una mesa de diálogo con estas hostilidades ”, sentenció Calvo en las afueras de su domicilio.

Calvo afirmó que la represión y gasificación en el municipio de La Guardia pudo evitarse de no haber permitido la movilización de personas y si el Ministerio de Gobierno no haya ordenado el traslado de policías desde otros departamentos a la capital cruceña, cuando se cumple un paro indefinido de manera pacífica.

Remarcó que no dialogarán con el Gobierno hasta que cesen las hostilidades contra la población donde se registraron algunos heridos, y al no ver la voluntad para solucionar el conflicto.

“Tenemos el interés y la voluntad de dialogar, pero tiene que ser sincero, sin estas hostilidades ni presión, tiene que pensar el Gobierno en sacar a esta gente que fue traída a Santa Cruz para causar zozobra , dolor, pero tampoco el pueblo cruceño está dispuesto a seguir aguantando esta represión de esta gente que no tiene nada que ver en este conflicto y que más bien sigue un lineamiento político”,

“Cuiden a su pueblo, ustedes tienen una misión que es proteger al pueblo, no a un partido político ni a la gente que viene a atentar (…) Nosotros somos los más interesados, no queremos ni un cruceño o boliviano muerto, el diálogo tiene que ser sincero y no de esta forma”, expresó.