Calvo denuncia que la presencia policial en su domicilio no fue casualidad: "Es una forma de amedrentamiento"

“Señor (Róger) Mariaca, si usted me quiere detener, tenga los pantalones y venga usted a detenerme; venga usted a sacarme de mi casa”, fueron las palabras con las que Calvo denunciaba la situación en una transmisión en directo del programa de televisión No Mentirás.

“Es un amedrentamiento que a las 11 de la noche quieran venir a ver si uno está o no está, tienen otros horarios, yo no salí, no sabía cuáles eran las intenciones por eso esperé que vengan mis abogados y tener la seguridad de saber si puedo salir o no”, señaló el líder cívico.