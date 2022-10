Calvo dice que la reunión del censo fue un mitin del MAS y convoca a dirigentes de rotondas para definir acciones

Tras una reunión con los representantes del comité interinstitucional, que acudieron ayer al encuentro liderado por el presidente Luis Arce, el representante cruceño lamentó que la administración oficialista le tenga odio a ese departamento y no escuche su propuesta de llevar adelante la encuesta nacional en 2023.

“Vinimos a conversar de lo que pasó el día ayer, en la reunión convocada por el Gobierno, un mitin del partido de Gobierno, no una reunión para querer coordinar y escuchar al pueblo, que se está sacrificando , con intereses partidarios, más que querer buscar una solución a lo que vive, no solamente Santa Cruz, sino Bolivia toda”, afirmó el dirigente.

“Siempre hemos lamentado que el Gobierno no quiera escuchar a Santa Cruz, se tiene un odio a la región y no han tomado una de las propuestas técnicas más claras, demostrada ante un auditorio muy parcializado con el Gobierno, lamentamos que no se quiera escuchar una propuesta tan importante”, afirmó Calvo.