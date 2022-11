Calvo: "El paro indefinido continúa, las 72 horas son para que liberen a los detenidos y que el resto del país se sume a la lucha"

Las declaraciones mencionadas suponen un traspié a las demandas cruceñas. " S olo cuando ven una reacción del pueblo, van largando de a poco. Por eso no tenemos la seguridad, porque no hay una ley ", subrayó.

Sostuvo que sigue vigente la demanda por un censo 2023, porque se ha demostrado técnicamente su factibilidad. "Pero no hay la voluntad, y lo que vemos es un espíritu del Gobierno que dice 'no me voy a dejar ganar con Santa Cruz'. Sin embargo, Santa Cruz no es el que gana, sino Bolivia. Por eso pedimos al resto (del país) que se sume a la medida de presión", apuntó.