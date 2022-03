Calvo: “Es un paro de reclamo, queremos libertad y democracia, tenemos que ser escuchados”

Escucha esta nota aquí

A menos de 24 horas del inicio del paro departamental del viernes 4 de marzo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, recuerda a la ciudadanía que su principal objetivo es ser escuchados para dar a conocer nuevamente las demandas de nuestra región.

“Necesitamos muchos cambios en la justicia, la persecución política es inminente. Los presos políticos están desamparados debido a que el Gobierno, bajo un falso golpe de Estado, tiene detenidos a varios dirigentes políticos y cívicos”, expresó Calvo este jueves desde la sede cívica, rodeado de dirigentes y representantes de instituciones, plataformas, movimientos cívicos y ciudadanos que apoyan la medida.

Asimismo, destacó la urgencia de la realización de un nuevo Censo de Población y Vivienda con la finalidad de tener una distribución equitativa de recursos económicos. “El plazo ha vencido, es una necesidad primordial. El Gobierno solo se ha dedicado a perseguir. Necesitamos saber cuáles son nuestras necesidades básicas. Nuestros recursos los están gastando políticamente en proyectos que no nos dan rédito económico a los bolivianos”, manifestó.

Por otro lado, el líder cívico cruceño señaló que la renovación de la justicia tiene que ser inmediata para devolverle la imparcialidad y acabar con padrinazgos políticos. “Nos quieren traer a Santa Cruz vocales de otros distritos para seguir con la persecución política”, añadió.

Sobre los sectores que han anunciado que no acatarán el paro expresó no sentirse sorprendido ya que se trata de dirigentes que responden a la línea del masismo. “Hay sectores que están tomados por la política. Nosotros somos ciudadanos, queremos libertad y democracia, no solo proyectos socialistas”

Al ser consultado sobre la postura del alcalde Jhonny Fernández de priorizar la reactivación económica, Calvo mostró su desacuerdo porque considera que un paro de 24 horas no va atentar contra la reactivación económica de nadie.

