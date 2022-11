Calvo: “No me arrepiento de encarar el rol cívico, aunque el costo humano ha sido mi familia y perder todas mis fuentes laborales”

Han pasado tres días desde que se determinó levantar el paro indefinido, luego de 36 jornadas completas, en que Santa Cruz cumplió estoicamente la medida de presión en demanda por el Censo de Población y Vivienda.

El paro indefinido en el departamento cruceño ha sido hasta la fecha la medida de presión que por más tiempo se prolongó y que tuvo como protagonistas a la ciudadanía y al Comité Interinstitucional. Fue el Comité Cívico, que lidera Rómulo Calvo, el que llamó al paro (luego de un cabildo multitudinario) y así también fue el que definió levantarlo, pero "sin dejar de estar alertas y vigilantes" hasta que se apruebe la Ley del censo que garantice que en 2024 habrá redistribución de recursos y de escaños para las próximas elecciones.

Sobre la espalda del galeno de 50 años y las personas detrás de esta demanda histórica de una región y un país, estuvo el enfrentar al Gobierno, y en el caso de Calvo, han significado 27 procesos judiciales en su contra, pero también el posicionamiento de la demanda cruceña en la agenda política de Bolivia.

EL DEBER conversó con el líder cívico que a inicios de 2023 cumplirá con su gestión, en una entrevista apartada de los temas llamados ‘de coyuntura’, para conocer su visión desde otra perspectiva.

1.- Desde que usted está a la cabeza del Comité pro Santa Cruz ha sido blanco de demandas y juicios hasta terminar encerrado en su casa con arresto domiciliario. ¿Se arrepiente del rol de líder cívico?

La verdad que no me arrepiento, es una convicción que como ciudadanos alguien tiene que impulsar en algún momento, hoy me ha tocado. Toda esta lucha ha cambiado mi vida familiar, como también mi profesión, pero siempre mantuve la esperanza de dejar un futuro mejor y diferente para mis hijos, con una democracia plena.

2.- ¿Cuál es el costo humano, a nivel de familia, seres queridos y amistades?

Lo primero ha sido el que pongan en tela de juicio mi profesión, después de ejercer 17 años como cirujano y proctólogo en la Caja Petrolera, haber perdido mi fuente laboral, soportar la persecución en varios centros hospitalarios y privados, con fiscalizaciones donde trabajo y que buscan anularlme como profesional.

El no poder ver a mis padres, a mi familia, no compartir con mis hijos por mucho tiempo y no poder llevar una vida social completa. No saber en qué momento pueda aparecer alguien en la forma que sea, a veces mandado o pagado, y no tener tranquilidad por las amenazas constantes de un Gobierno y un poder judicial que alteran tu libertad.

Cada día que amanece hay que lamentarse porque no tenemos una justicia equilibrada, cada noche puede haber un suceso diferente.

3.- ¿Es cierto que también es blanco de Impuestos Nacionales?

Después de que me desvincularon (Caja Petrolera), Impuestos Nacionales inició una persecución en mi contra, lo que me llevó a renunciar a las clínicas privadas donde trabajaba y a cerrar mi consultorio.

Tengo varios emplazamientos de pagos, hay una persona encargada de corretearme con esta persecución constantemente.

4.- ¿Cuándo fue su último día de trabajo como médico?

En la Caja de Caminos me botaron el primer día cuando asumí como presidente del Comité Cívico, eso estaba en territorio de personas del Gobierno. Y fue a finales de febrero (2022) cuando me desvincularon de la Caja Petrolera, después de tantos procesos judiciales infundados y no me dieron mi memorándum.

Todo eso causa dolor, porque uno puso toda su capacidad pero políticos ignorantes e incapaces como (Rolando) Cuéllar y Hernán Hinojosa, ponen en tela de juicio el esfuerzo y trabajo de quien estuvo al servicio de una institución. El ser médico no es una carrera fácil, porque no se juega con la vida de una persona.

5. Sin trabajar, ¿cómo se está sustentando económicamente?

Llevo dos meses sin poder generar en el área privada, aquí encerrado es cada vez más difícil porque uno tiene gastos como agua, luz, teléfono, colegio y alimentación. Llevo 10 meses privado de mi libertad, por supuesto que están pendientes la misma familia, vecinos, colegas y amigos que de alguna forma buscan ayudarme.

6.- En los últimos días del paro se dijo que tuvo problemas de salud, ¿cuáles fueron estos?

Tuve cólico renal, parece que de tanto estrés, porque tenía que tomar decisiones fuertes, había gente en las calles, era un esfuerzo grande. Ahora estoy mejor, no es una enfermedad crónica, tengo que hacer reposo.

7.- Dentro de 10 días se lanzará la convocatoria para la nueva directiva del Comité pro Santa Cruz, ¿volverá a ser candidato?

No puedo ser candidato según el estatuto del Comité.

8.- ¿Qué le dice a su sucesor?

Hay gente que ha forjado un buen camino y un liderazgo cívico. No lo he pensado (qué decir a su sucesor) porque tengo una misión que no ha concluido, que es terminar este conflicto, hay que vivir un día a la vez.

9.- Se viene un nuevo objetivo, usted habló de establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado, ¿podrá terminar ese trabajo desde su función cívica?

Es una tarea que me quedará pendiente, pero estaré acompañando constantemente, una tarea muy difícil, una misión que tengo muy adentro, pero hay que seguir con este trabajo. Esa esperanza debe tener un fruto para que en un tiempo corto podamos darle a Santa Cruz un nuevo rumbo.

10.- ¿Qué pensó y sintió cuando su domicilio fue objeto de vandalismo por descontentos por haber levantado el paro?

Entendimos que era una difícil decisión, pero su control se estaba escapando de las manos porque estas personas estaban convirtiendo la demanda en una anarquía y en enfrentamientos entre ciudadanos cruceños.

Sobre los familiares que llegaron hasta mi domicilio (de los detenidos durante los días de paro), uno los entiende, por tener a alguien que está injustamente detenido, yo también soy uno de ellos. En ningún momento los hemos abandonando y seguiremos luchando por ellos. Los malos jueces no están valorando el daño que le provocan a esa juventud.