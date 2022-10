Calvo pierde su derecho al trabajo; deberá permanecer las 24 horas bajo arresto domiciliario y con escolta

El pedido de los masistas se dio luego de que el líder cívico asistiera el lunes al cabildo en Cochabamba y por la demora del vuelo de BoA no alcanzó a llegar a tiempo a su domicilio para cumplir el horario de su arresto, que era de 21:00 a 7:00.

“Ahora más que nunca tenemos que estar unidos, tenemos que demostrar que Bolivia pide censo para el 2023. Con mi detención no se va callar este pueblo hermoso ”, dijo Calvo al grupo de personas que se constituyó al Palacio de Justicia para expresarle su apoyo.

“El juez no ha valorado, primero, que no se han incumplido las medidas. Ha resuelto cuestiones que él mismo ha considerado que no ha sido pedido por el Ministerio Público y ha vulnerado su derecho al trabajo, su derecho a alimentar a su familia. Lo ha privado de su fuente laboral con un arresto de 24 horas de detención domiciliaria”, manifestó y recalcó que la medida se debe cumplir de manera inmediata.