Calvo sobre la segunda jornada de paro: "Sigamos con la custodia pacífica, no respondamos a las provocaciones"

“ Esta noche seguimos en nuestras rotondas y esquinas . Mañana (martes) será un nuevo día de paro. Sigamos con la custodia pacífica, no respondamos a las provocaciones, pero con determinación mantengamos la firmeza para hacer respetar nuestros derecho s”, manifestó Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, la noche del lunes, cuando señaló que el primer día de paro fue “plena y voluntariosamente acatado por la población cruceña”.

Santa Cruz vive un paro de 48 horas por un “censo oportuno, justo y transparente”, convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, que busca que esta consulta se realice en 2023, y no en 2024, como determinó el Gobierno mediante decreto.

“Esta vez hemos vencido, no solo al centralismo, sino también a sus agentes locales, que confabulan con ellos para postergar las aspiraciones de nuestro pueblo de tener recursos suficientes para todos los que viven y llegan a Santa Cruz”, manifestó Calvo, a manera de evaluación.

Por su parte, el presidente del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo y rector de la Universidad Pública, Vicente Cuéllar, en contacto con medios de comunicación expresó: “Hacemos un llamado al pueblo cruceño (a) que no se dejen, que no respondan a estas provocaciones de aquellos que no están de acuerdo con que el Censo de Población y Vivienda se lleve (adelante) el próximo año”.