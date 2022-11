Camacho a Arce: "deje su soberbia"; esperarán que estén todos los del Comité Interinstitucional para definir la radicalización de las medidas

Previo al ingreso a la vivienda, Camacho atendió a la prensa para expresar su molestia hacia las autoridades de Gobierno y de los funcionarios de Instituto Nacional de Estadística (INE) que no tomaron en cuenta las propuestas que llevaron los técnicos cruceños a Trinidad, Beni, donde se instalaron las mesas técnicas.

“Decirle al presidente que deje soberbia, está actuando igual que el mercenario de Evo Morales;sin escuchar a los cruceños y bolivianos, queriendo sacar a Santa Cruz del esquema. Presidente nosotros también somos bolivianos, no actúe como su jefe Evo y escuche a la población”, dijo el gobernador.