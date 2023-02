Camacho a Arce: “Si viviéramos en democracia, invitaríamos al presidente a conmemorar la fundación de Santa Cruz y a hablar del futuro del pueblo”

Mientras que Zvonko Matkovic Rivera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, también cuestionó la detención del gobernador, pero celebró el fallo de ayer del Tribunal Constitucional, pues no se revocó la tutela de la Gobernación cruceña como lo pedía la bancada del Movimiento Al Socialismo.

Nuestra historia tiene embrujo de selva, agua dulce, sangre mestiza, fe y vocación democrática; somos un corazón que late entre dos océanos, los brazos y el ñeque que abrazan Bolivia, el verde en el que descansa la esperanza de un país diverso y apasionante. Somos privilegiados por el país que tenemos, por este pueblo, su gente; nos corresponde honrar ese don trabajando en unidad, pero exigiendo siempre respeto, democracia y libertad. Si estuviéramos viviendo en democracia y en estado de derecho, en ocasiones como esta, fuera bueno invitar al Presidente a conmemorar la fundación de Santa Cruz de la Sierra, para que hablemos del desarrollo y el futuro de nuestro pueblo; pero lamentablemente, eso no es posible, porque el señor Arce está empeñado en el relato de un golpe que nunca existió, que él sabe que nunca existió, pero que sostiene sólo para justificar a un cobarde que huyó después de cometer un fraude y dañar nuestra democracia.

Señor Presidente, no siga tratando de tapar el sol con un dedo, usted sabe que Bolivia sería diferente si usted gobernara para todos los bolivianos por igual, respetando a las regiones, respetando la ley y la democracia. No es posible que nuestra Bolivia esté a punto de cumplir su Bicentenario en un clima de dictadura, con cientos de exiliados y presos políticos.

De corazón les digo, no hay odio en mi para quienes me secuestraron y tratan de doblegarme en este confinamiento con sus métodos de tortura blanca, lejos de mi terruño y mis afectos.

Repito, no hay odio en mi corazón, porque siendo un preso político sé que esto no se trata de mí, sino de una lucha por la democracia, por la justicia y la libertad que, de un modo o de otro, ganará el pueblo boliviano. Por eso mi fe no está puesta en la justicia de los hombres, mi fe está puesta en Dios, en la justicia de Cristo.