Camacho: "A mi pueblo y a todos los bolivianos que lucharon contra el fraude, les digo que nunca me voy a rendir"

Trascurrieron más de siete horas de audiencia cautelar y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, no había hecho uso de la palabra. Fue al final del mismo acto cuando su abogado, Martín Camacho, pidió al juez que autorizase a su defendido el uso de la palabra.

Poco más de un minuto duró el mensaje de Camacho que fue dirigido a la población boliviana y no al tribunal. “A mi pueblo que me eligió como su gobernador y a todos los bolivianos que lucharon contra el fraude, les digo que nunca me voy a rendir", abrió su breve discurso.