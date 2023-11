Camacho a su bebé: “Te pido perdón por no estar ahí, por no recibirte, por no besarte, por no cargarte"

Un manuscrito está acompañado de una fotografía del bebé Rafael, a quien su papá no solo le expresa su amor, sino que le pide perdón por no recibirlo.

“Te pido perdón, por no estar ahí, por no recibirte, por no besarte, por no cargarte, pero algún día vas a poder comprender que la vida no es siempre justa, pero el infinito amor de nuestro Señor la hace maravillosa y siempre termina poniendo las cosas en el lugar correcto”, le escribió.