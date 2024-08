Camacho acusa a Aguilera de "entreguista" y "traicionero", por reunión con Mayta

La publicación de Camacho continúa: “Ahora se entiende por qué el gobernador en suplencia no dice ni hace nada cuando los masistas avasallan la Reserva Forestal de El Choré, destruyen la infraestructura productiva en más de 700 predios, recortan los presupuestos del departamento y traman medidas ilegales para no aplicar el censo ni el nuevo Pacto Fiscal”.

Este martes, luego de que una fotografía de Aguilera y Mayta se hiciera pública, el gobernador en ejercicio manifestó: “Yo he estado en un espacio técnico con autoridades. Mi moral está intacta, mi lealtad es con los cruceños”.

Y añade: “De ahí en adelante, la relación entre el Vicegobernador y el masismo ha ido en aumento y sin disimulo. El MAS tomó la presidencia de la Asamblea Departamental, la Comisión de Autonomía y Mario Aguilera se convirtió en asiduo de Palacio de Gobierno, para que el aparato de propaganda masista use la imagen de una autoridad cruceña en el lavado de imagen de Luis Arce”.

Esa actitud, según Camacho, solo le corresponde a una sola persona y no a la población. La publicación cierra: “Pero no todo está perdido, aun estando preso en Chonchocoro he recibido información de que esta conducta de entreguismo y traición a Santa Cruz solo es una debilidad personal de una autoridad; mientras el pueblo cruceño rechaza estas acciones vergonzosas y sigue firme demandando que se respeten sus derechos y defendiendo su desarrollo y su futuro”.