Camacho afirma que elección del presidente de la ALD es fruto de un acuerdo político entre Aguilera y el MAS

Un día después de la elección de directiva en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, donde el asambleísta disidente de Creemos, Antonio Talamás Paniagua obtuvo el respaldo para ocupar la presidencia por el período 2024-2025, el gobernador Luis Fernando Camacho no quedó atrás y se pronunció.



A través de sus redes sociales, la primera autoridad departamental disparó que la victoria de Talamás por encima de Zvonko Matkovic (postuló a la vicepresidencia) confirma el acuerdo político entre el gobernador en suplencia, Mario Aguilera y el partido del Movimiento Al Socialismo (MAS). Es más, puso en duda que la elección haya sido abierta y democrática, algo que no fue expresado por sus mismos leales en la sesión ordinaria.



“Este no es un hecho normal de una elección abierta y democrática. Esta nueva directiva es el resultado de ese proceso que el gobierno del MAS empezó con mi secuestro, siendo gobernador elegido por el voto de los cruceños”, expresó Camacho en un extenso post de siete párrafos.