Camacho aparece en evaluación del paro y rechaza mesas técnicas ofrecidas por Arce

Al comenzar la noche del segundo día de paro, los vicepresidentes del Comité Cívico acudieron a los pies de El Cristo Redentor para brindar su evaluación de la medida de presión, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. El gobernador Luis Fernando Camacho esta vez sí hizo uso de la palabra en la testera: "No nos vamos a sentar en mesas técnicas porque eso ya pasó", manifestó.

Nos podemos sentar, sin ningún problema, cuando abroguen el decreto (4760). Presidente, deje de mandar a gente incompetente, venga usted personalmente, no sea cobarde. Santa Cruz es y va a seguir siendo la locomotora de la economía y la locomotora de la democracia, porque aquí se prende la llama para todo Bolivia", fustigó, dicendo que "este pueblo no se va a ir a su casa si no tenemos censo en 2023.