Camacho: "Aquí no hubo golpe, hubo fraude; las luchas de un pueblo son sagradas y no pueden mancharse con mentiras"

Escucha esta nota aquí

El líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, volvió a ponerse la gorra con el escudo nacional que lo acompañó durante los 21 días de resistencia civil, para dar una conferencia de prensa este sábado, en la que indicó que lo que está ocurriendo hoy en Bolivia es una arremetida violenta, ilegal y antidemocrática contra los ciudadanos que lucharon pacíficamente durante los 21 días para derrotar el fraude de Evo Morales y el MAS.

A decir de Camacho, el gobierno de Luis Arce ha cedido a la presión de Evo Morales y está usando a la justicia para apresar de forma violenta y de manera sumaria a militares, policías y ciudadanos, acusándolos de un supuesto golpe de Estado. De esta manera, Luis Arce y Evo Morales, usando los poderes del Estado buscan criminalizar las protestas de los ciudadanos que resistieron el fraude y salvaron la democracia.

"Lo repetimos una vez más, nunca hubo un golpe, fue fraude y el pueblo unido rechazó ese fraude. La OEA hizo una auditoría vinculante y presentó decenas de indicios del fraude. El propio Evo Morales reconoció el fraude al anular el proceso electoral y convocó a nuevas elecciones. Luego renunció y su propia bancada facilitó la sucesión constitucional y anuló las elecciones convocando a unas nuevas", dijo Camacho.

Por ello, es que le líder de Creemos rechaza enérgicamente los apresamientos de militares, policías y ciudadanos y se compromete a defenderlos del abuso del gobierno de Luis Arce y Evo Morales.

En Santa Cruz empezó la lucha pacífica contra el fraude y esa lucha se extendió a todo el país. Del mismo modo, según Camacho, las personas están dispuestas a rechazar las persecuciones y coordinar acciones otra vez con todo el país para rechazar los abusos del régimen de Luis Arce y sus métodos aprendidos del chavismo. "Pero no se equivoque presidente Luis Arce, esto no es Venezuela. Usted le falta el respeto a nuestras instituciones, a nuestros militares y policías, a Santa Cruz y Bolivia. Y eso no se puede permitir en democracia. Santa Cruz sabe resistir tiranías, no dejaremos que sus arbitrariedades y sus deseos de venganza con la revolución de las pititas avancen más", afirmó.

"Respaldamos y nos sumamos a los llamados de nuestro Comité Cívico pro Santa Cruz, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de los obispos del Beni, y los pronunciamientos de los distintos líderes de todo el país rechazando las persecuciones. A los ciudadanos que defendieron la democracia les decimos que no dejaremos que el masismo use la mentira para cambiar la historia... aquí no hubo golpe. Hubo fraude... Las luchas de un pueblo son sagradas y no pueden mancharse con mentiras", sostuvo Camacho.

Desde este viernes han sido aprehendidas varias exautoridades del Gobierno de transición de Jeanine Áñez, acusadas de promover un supuesto golpe de estado en contra del Gobierno del expresidente Evo Morales.