Camacho asegura que no se quedará de brazos cruzados ante la sentencia que quita atribuciones a la Gobernación

Efraín Suárez, asesor de Gestión, dijo que el gobernador Camacho 'no se va a quedar con los brazos cruzados' y hará uso de las autonomías, porque el TCP no puede arrebatar una competencia que es concurrente de la Gobernación de Santa Cruz y otra competencia que es exclusiva, como lo es el ordenamiento territorial.



"En los próximos días el gobernador enviará a la ALD un proyecto de ley departamental para que reemplace la ley N°98, de esta forma Santa Cruz no va a quedar desprotegida por la sentencia nefasta del TCP, que actuó al margen de la Constitución", anunció Suárez.



Agregó que no existe forma de justificar la anulación de ciertos artículos de la Ley N°98, que fue creada en base a una comunicación concurrente de la Gobernación y una competencia exclusiva.



Por otra parte, Suárez observó que en la sentencia constitucional, de los 9 magistrados, cuatro de ellos votaron en contra de la anulación de los artículos de esta ley.