Camacho centra su discurso en el censo e interpela a las "autoridades traidoras y serviles al centralismo"

"No nos hemos cerrado y estamos dispuestos al diálogo", refería el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respecto a la posición asumida por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo. Lo hizo durante su discurso en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental.

El pedido expresado por Camacho demanda un diálogo técnico para determinar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda, "pero seamos realistas, no nos quieren escuchar ".

"El centralismo mantiene de manera política y no técnica" la fecha del censo para el 2024 a pesar de los pedidos de la región.

Tas un repaso a las conquistas alcanzadas gracias a las luchas cívicas “que benefician a toda Bolivia”, interpeló a “esas autoridades traidoras y serviles al centralismo ”. No aludió a ninguna persona en particular, pero si insistió en su posición de desacuerdo con los traidores.

Sobre los incendios forestales expresó: “Lamento que no todas las instituciones del Estado estén a la altura de los desafíos que enfrentamos, y que muchas no cumplan con sus roles institucionales”, observó. De forma más puntual cuestionó la actitud de estas instituciones que no han logrado sancionar a ningún responsable por las quemas reiterativas desde el 2019 a pesar de “tanta destrucción de nuestro patrimonio natural”.