Camacho, como uno más, en el Cabildo, a pedido del Comité Cívico

Sin duda una de las fotos más buscadas del cabildo que se realiza en las inmediaciones del Cristo Redentor, fue la del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que en anteriores ocasiones fue la cara visible de las concentraciones. Esta vez no ocupó un lugar predominante .

La decisión del gobernador de ser uno más en la concentración se debe a un pedido del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, p ara que no se lea como "una politización de la movilización".

"El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, me ha pedido expresamente no hacerlo, ni estar en testera, debido a una exigencia del Tribunal Electoral Departamental para que no se interprete que el cabildo es político." aclaró el gobernador.